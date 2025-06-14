Macron: İran'a karşı İsrail'in savunmasına destek verebiliriz

Macron: İran'a karşı İsrail'in savunmasına destek verebiliriz
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın İsrail'e saldırması durumunda Fransa'nın İsrail'in savunmasına destek olabileceğini açıkladı. Macron, İran'ın nükleer silah üretimi çabalarını eleştirerek, bölgedeki istikrarsızlık konusunda da uyarıda bulundu.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'ın İsrail'in saldırılarına karşılık vermesi halinde İsrail'in savunmasına destek sağlayabileceklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen 'İki Devletli Çözüm İçin Paris Çağrısı: Bölgesel Barış ve Güvenlik' konferansında yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında Fransa'nın herhangi bir rolü olmadığını belirtti. Taraflara sağduyu çağrısı yapan Macron, İran'ı, nükleer alanda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bölgenin istikrarsızlaşmasında büyük bir sorumluluk taşımakla suçladı.

Macron, "Tahran yönetimi nükleer silah üretimi için yeterli olabilecek seviyede uranyum zenginleştirme faaliyetlerine devam ediyor. İran'ın nükleer silaha sahip olduğu bir dünya kabul edilemez. Bu, varoluşsal bir tehdit ve hepimizin güvenliğini tehlikeye atar" dedi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının muhtemelen devam edeceğini belirten Macron, "İsrail'in güvenliğini destekliyoruz. Eğer İran, misilleme olarak İsrail'e saldırırsa, Fransa, sahip olduğu imkanlar çerçevesinde ve uygun koşullar altında İsrail'in korunması ve savunulması için operasyonlara katılabilir. Ancak, herhangi bir saldırı operasyonuna katılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Macron, her türlü ihtimale hazır olduklarını vurgulayarak, "Eğer İsrail, İran topraklarındaki operasyonlarını belirlenen hedeflerin ötesine taşırsa, bugün kimsenin öngöremeyeceği sonuçlarla karşı karşıya kalırız" uyarısında bulundu. İsrail'in kendini savunma hakkının sınırlarına değinen Macron, "İsrail'e desteğimiz koşulsuz ve sınırsız değil" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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