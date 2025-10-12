Macron, Gazze Zirvesi İçin Mısır'a Gidiyor

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze konulu liderler zirvesine katılmak için yarın Mısır'a gideceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Mısır'da gerçekleştirilecek Gazze konulu liderler zirvesinde iki devletli çözüm ve uzun süreli bölgesel istikrara ilişkin Fransa'nın desteğini ileteceği bildirildi. Açıklamada Macron'un Gazze'de barış planında atılacak sonraki adımlara yönelik bölge liderleriyle görüşeceği de aktarıldı.