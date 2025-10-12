Haberler

Macron, Gazze Zirvesi İçin Mısır'a Gidiyor

Macron, Gazze Zirvesi İçin Mısır'a Gidiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze konulu liderler zirvesinde iki devletli çözüm ve bölgesel istikrara destek verecek.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Gazze konulu liderler zirvesine katılmak için yarın Mısır'a gideceği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Mısır'da gerçekleştirilecek Gazze konulu liderler zirvesinde iki devletli çözüm ve uzun süreli bölgesel istikrara ilişkin Fransa'nın desteğini ileteceği bildirildi. Açıklamada Macron'un Gazze'de barış planında atılacak sonraki adımlara yönelik bölge liderleriyle görüşeceği de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.