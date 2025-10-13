Macron, Gazze İnsani Yardım Konferansı Düzenleyecek

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gelecek haftalarda Gazze insani yardım konferansına ev sahipliği yapacaklarını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için gittiği Mısır'a ulaştıktan sonra havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Macron, Fransa'nın Gazze konusunda Filistin yönetimiyle özel bir rol üstleneceğini belirterek, Hamas'ın Gazze'nin yönetiminde yeri olamayacağını ifade etti.

Ülkesinin Gazze'deki kalıcı barışta rol oynayacağını vurgulayan Macron, önceliğin Gazze'deki insani yardım operasyonlarının yeniden başlatılması olduğunu kaydetti. Macron, gelecek haftalarda Mısır ile 'Gazze için İnsani Yardım Konferansı' düzenleyeceklerini açıkladı.