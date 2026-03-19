Haberler

Macron'dan Orta Doğu mesajı: Sivil altyapıya yönelik saldırılar durdurulmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki artan gerilimle ilgili olarak, sivil altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulması ve düşmanlıkların sona ermesi gerektiğini vurguladı. İstikrarın sağlanması için gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalara ve enerji tesislerine yönelik karşılıklı saldırılara ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bölgede istikrarın yeniden sağlanması için gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Orta Doğu'da istikrarı yeniden tesis etmek için gerginliğin azaltılmasına yönelik bir yol açmanın zamanı gelmiştir. Fransa, ister su ister enerji ile ilgili olsun, sivil altyapıyı hedef alan saldırılara yönelik bir moratoryumun derhal uygulanması çağrısında bulunmaktadır. Deniz seyrüseferinin özgürlüğü ve güvenliği yeniden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki dini kutlamalar dönemine dikkat çeken Macron, "Bölge dini kutlamalar ve yenilenme dönemine girerken, müzakere yoluyla ulaşılacak sürdürülebilir bir çözüm umuduna gerçek bir şans tanımak için gerginliklerin yatışması ve düşmanlıkların sona ermesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar

Bayram kısıtlaması! Trafiğe çıkamayacaklar
Otomotiv devi Türkiye'de kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu

Otomotiv devi kapış kapış satılan modelin üretimini durdurdu
İran'dan Hürmüz Boğazı için yeni hamle

Kriz büyüyor! İran'dan dünyanın kilit noktası için yeni hamle
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Gecenin kahramanı Uğurcan Çakır'dan paylaşım: Bir mesajı var

Gecenin kahramanı Uğurcan'dan flaş paylaşım
Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçtı: İşte istenen ceza

Milyonluk vurgun yapıp eşekle kaçan Kayserili: İşte istenen ceza