Macron'dan Orta Doğu mesajı: Sivil altyapıya yönelik saldırılar durdurulmalı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da artan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, sivil altyapıyı hedef alan saldırıların derhal durdurulması ve düşmanlıkların sona ermesi çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalara ve enerji tesislerine yönelik karşılıklı saldırılara ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bölgede istikrarın yeniden sağlanması için gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Orta Doğu'da istikrarı yeniden tesis etmek için gerginliğin azaltılmasına yönelik bir yol açmanın zamanı gelmiştir. Fransa, ister su ister enerji ile ilgili olsun, sivil altyapıyı hedef alan saldırılara yönelik bir moratoryumun derhal uygulanması çağrısında bulunmaktadır. Deniz seyrüseferinin özgürlüğü ve güvenliği yeniden sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki dini kutlamalar dönemine dikkat çeken Macron, "Bölge dini kutlamalar ve yenilenme dönemine girerken, müzakere yoluyla ulaşılacak sürdürülebilir bir çözüm umuduna gerçek bir şans tanımak için gerginliklerin yatışması ve düşmanlıkların sona ermesi gerekmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

