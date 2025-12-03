Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çin'de

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, üç gün sürecek resmi ziyareti kapsamında Çin'e ulaştığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, üç gün sürecek resmi ziyareti kapsamında Çin'in başkenti Pekin'e ulaştı. Macron'un ziyareti, Çin- Fransa diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 60'ıncı yıl dönümü dolayısıyla geçen yıl Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Fransa'ya yaptığı ziyaretin iadesi olarak görülüyor. Çin-Fransa ilişkilerini geliştirmek üzere görüşmeler yapması beklenen Şi ile Macron'un, uluslararası ve bölgesel kriz konularını da ele alması bekleniyor.