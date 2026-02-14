Haberler

Macron: Avrupalılar olmadan barış olmayacak

Macron: Avrupalılar olmadan barış olmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanabilmesi için Avrupa'nın mutlaka masada olması gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği'nin güçlenmesi gerektiğini belirten Macron, müttefiklerle birlikte işbirliğinin önemine dikkat çekti.

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupalılar olmadan Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanamayacağını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, müttefiklere ve Rusya'ya net mesajlar verdi. Daha güçlü bir Avrupa'nın, ABD dahil tüm müttefikler için daha iyi olacağını belirten Macron, kıtanın son dönemde ihmal edildiği algısına dikkat çekti. Avrupa Birliği'nin (AB) 'eskiyen ve işlevini yitiren' bir yapı olduğu yönündeki eleştirilere değinen Macron, "Rakiplerimiz hariç herkes bize güçlenmemiz gerektiğini telkin ediyor. Ancak bazen anlamsız bir şekilde bizler de kendi kendimize engel teşkil ediyoruz. Bu durumu çözüme kavuşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Avrupa'nın en hayati meselesi olduğunu vurgulayan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgede barışı sağlama arzusunu desteklediğini ifade etti. Macron, barışın şekillenmeye başladığı bir süreçte Rusya'nın sivil ve kritik altyapıları vurmaya devam ettiğini hatırlattı. Bazı liderlerin Ukrayna'ya Rusya'nın şartlarını kabul etmesi yönünde baskı yapmasını 'stratejik bir hata' olarak nitelendiren Macron, Rusya'nın gölge filosuna yönelik baskının sürmesi gerektiğini savundu. Barış müzakerelerinde Avrupa'nın dışlanmasına sert çıkan Macron, "Avrupalılar olmadan barış olmayacak. Bizsiz müzakere yürütemezsiniz, bundan emin olun. Eğer biz masada yoksak, Ukraynalılar da o masada olmayacak" açıklamasını yaptı.

Macron, çözümün bir parçası olduklarını ve bu nedenle Ukrayna, ABD ve Rusya ile şeffaf bir iletişim hattı içinde görüşmelere dahil edilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Mehmet Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter

Özhaseki'ye 'videolu' şantaj: 1 milyar TL vermezsen siyasi hayatın biter
Bu da 'Cemevi' kavgası! 'Adam yerine koymayın onu' dedi, ortalık karıştı

Bu da "Cemevi" kavgası! "Adam yerine koymayın onu" dedi, ortalık karıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı

Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor

Ev satışında yeni dönem! Uygulama yarın 81 ilde başlıyor
Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi

Bir hediye hayatını değiştirdi! Uğruna 60 il gezdi