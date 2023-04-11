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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Moskova'da

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Moskova'da

Dünya Haberleri

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile bir araya geldi.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ile bir araya geldi.

Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Bakan Szijjarto'nun resmi ziyareti kapsamında Rus yetkililerle enerji ve doğal gaz tedariki konusunda görüşmeler yapacağını duyurdu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu Macaristan Moskova Dünya Haberler

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