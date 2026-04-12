Macaristan'da Seçmenler, Genel Seçimler İçin Sandık Başında... 199 Milletvekili Belirlenecek

Macaristan'da 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz ve Peter Magyar'ın liderliğindeki Tisza arasındaki yarış, ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek kritik bir rekabet olarak değerlendiriliyor.

(ANKARA) - Macaristan'da seçmenler, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için sandık başına gitti. Oy verme işleminin sabah saatlerinde başladığı genel seçimlerde, 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor. Oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar sürecek.

Macaristan'da, 199 milletvekilinin belirleneceği genel seçimler için oy verme işlemi yapılıyor. Seçmenler, biri kendi seçim bölgelerindeki adaylar, diğeri de ulusal parti listeleri olmak üzere iki oy kullanıyor. Genel seçimlerde 16 yıldır iktidarda bulunan Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar Yurttaş Birliği Partisi (Fidesz) ile Peter Magyar liderliğindeki Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) yarışıyor.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 19.00'a kadar sürecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından resmi olmayan ilk sonuçların açıklanması bekleniyor. Seçim sonuçlarına göre, meclisteki en az 100 milletvekiline ulaşan parti veya liste, hükümeti kurabilecek.

Anketlerde ana muhalefet Tisza önde görülüyor

Ülkede 16 yıldır iktidarda bulunan Orban ile hızla yükselen Tisza Partisi arasındaki yarış, seçimlerin en kritik siyasi rekabeti olarak değerlendiriliyor. Son kamuoyu yoklamaları, iki blok arasında başa baş bir mücadeleye işaret ederken, Tisza'nın bazı anketlerde önde olduğu belirtiliyor.

Batı medyasına göre, seçim sonuçlarının ülkenin siyasi yönünü önemli ölçüde etkilemesi bekleniyor. Seçim, Macaristan'ın iç politikasının yanı sıra Avrupa Birliği ile ilişkiler ve Rusya'ya yönelik politikalar açısından da belirleyici görülüyor. Orban'ın Rusya'ya yakın izlediği politikalar çok sayıda Avrupalı liderler tarafından eleştirilmişti. Magyar'ın AB yanlısı söylemlerinin ise Avrupa'da destek bulduğu belirtildi.

Son miting mesajları

Başbakan Viktor Orban, Budapeşte'deki son konuşmasında, "seçim kampanyasını istikrar, ulusal egemenlik ve güvenlik vurgusu" üzerine kurarken, "Ukrayna'daki savaş ve dış tehditler üzerinden seçmenlere istikrarın korunması" çağrısında bulundu. Ana muhalefetteki Tisza Partisi Lideri Peter Magyar ise son mitinginde, "Debrecen'deki mitingde hükümeti yolsuzluk ve kamu kaynaklarının kötü yönetimiyle" eleştirerek, "değişim ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin güçlendirilmesi mesajını" öne çıkardı.

Kaynak: ANKA
