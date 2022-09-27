Lukaşenko konuşurken sıkıntıdan patladı! Putin'in sohbet sırasındaki görüntüleri gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'yla bir araya geldi. Lukaşenko'nun Rusya'nın 300 bin kişiyi seferberlik çağrısı altında askere çağırmasının huzursuzluğa neden olduğunu söylediği konuşma sırasında tepki vermemesi ve koltuğunda yaptığı hareketler ise sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi "Putin'in Lukaşenko karşısında sıkıldığı, onu kaale almadığı hatta bu sözler karşısında söyleyecek söz bulamadığı" yorumunda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın müttefiki Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de bugün bir araya geldi.

RAHATSIZLIĞI BEDEN DİLİNE YANSIDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batı'nın uyguladığı yaptırımlara maruz kalan Belarus lideri ve Putin'in görüntüleri uluslararası medyada gündem oldu. Putin'in Lukaşenko karşısında rahatsızlığı beden diline yansıdı.

"SEFERBERLİK ÇAĞRISI HUZURSUZLUĞA NEDEN OLDU"

2020'de ülkesinde Batı yanlısı bir demokratik hareketi ezmek için Putin'den yardım isteyen Belarus Cumhurbaşkanı, Rus liderin 300 bin kişiyi seferberlik çağrısı altında askere çağırmasının huzursuzluğa neden olduğunu ancak Ukrayna'daki savaşın kazanılacağına dair güvence verdiğini söyledi. Lukaşenko, "Yolumuz doğru. Devam etmeliyiz. Biz kazanacağız. Başka seçeneğimiz yok. Aşağılanmaya müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

"BIRAK KAÇSINLAR"

Lukaşenko, Putin'in seferberlik kararına da değinirken, "Diyelim ki 30 bin hatta 50 bin kişi kaçtı. Bu kişiler kalsaydı da bizim vatandaşlarımız sayılır mıydı? Bırak kaçsınlar. Bu konuda ne düşündüğünüzü bilmiyorum ama 2020'de insanlar Belarus'tan kaçtığında çok fazla endişelenmedim. Bazıları belli bir zaman sonra geri geldi. Yani bunlar da geri gelecekler. Vermeniz gereken karar şu: Geri gelsinler mi yoksa orada mı kalsınlar mı?" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Putin'in Lukaşenko'nun sözleri karşısında tepki vermemesi ve koltuğunda yaptığı hareketler kısa sürede gündem oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, birçok kişi 'Putin'in Lukaşenko karşısında sıkıldığını, onu kaale almadığını hatta bu sözler karşısında söyleyecek söz bulamadığını' öne sürdü.