Luhansk Valisi: Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı oldu, 4 ölü - Haberler

Luhansk Valisi Serhiy Haidai resmi sosyal medya kanalından yaptığı açıklamalarla bölgedeki son durumu değerlendirdi. Luhansk ve Donetsk'i kapsayan Donbas bölgesinde gece boyunca 16 saldırı olduğunu belirterek Severodonetsk kentinde bombardıman sonucu 4 kişinin yaşamını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai, çatışmaların yoğun yaşandığı Donbas bölgesindeki son durumu değerlendirdi. Haidai, "Dün gece Donbass'ta 16 düşman saldırısı püskürtüldü, sekiz tank, 17 birlik zırhlı muharebe aracı, dört özel zırhlı araç ve altı konvansiyonel düşman aracı imha edildi" dedi.

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Demirören Haber Ajansı / Dünya