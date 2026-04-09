Almanya'nın Önde Gelen Havayolu Şirketlerinden Lufthansa'da Kabin Personeli Yarın Grev Kararı Aldı

Almanya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Lufthansa'da kabin personeli, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yarın bir günlük greve gidiyor. Grevin, büyük havalimanlarındaki uçuşları etkilemesi bekleniyor.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT)Almanya'nın önde gelen havayolu şirketlerinden Lufthansa'da kabin personeli, yarın bir günlük greve gidiyor. Bağımsız Kabin Memurları Sendikası'nın (UFO), Lufthansa ve CityLine'daki personelin çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı çağrı sonrası uygulanacak grev nedeniyle, Frankfurt, Münih, Hamburg, Berlin gibi büyük havalimanlarındaki uçuşların etkilenmesi bekleniyor.

UFO, yaklaşık 19 bin kabin çalışanının çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve CityLine'daki yaklaşık 800 çalışan için sosyal plan hazırlanmasını talep ediyor.

Sendika başkanı Joachim Vázquez Bürger, şirketin bugüne kadar müzakere edilebilir bir teklif sunamadığını belirterek, sorumluluğun Lufthansa'ya ait olduğunu söyledi.

Lufthansa ise grevi "orantısız" olarak nitelendirip, sendikayı yeniden diyaloğa çağırdı ve Paskalya tatili dönüş trafiğinde yolcuların ciddi şekilde etkilenebileceğine dikkati çekti.

Daha önce UFO ve pilot sendikası Vereinigung Cockpit, şubat ve mart aylarında da Lufthansa'ya karşı grevler yapmış, uçuşlarda iptaller yaşanmıştı.

Kaynak: ANKA
