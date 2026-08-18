Münih'te A380 Pist Işıklarına Çarptı: 351 Yolcu Tahliye Edildi

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH)- Münih Havalimanı'nda Lufthansa'ya ait Airbus A380, San Francisco'dan gerçekleştirdiği iniş sırasında pist kenarındaki aydınlatma sistemine çarptı. 351 yolcunun tamamı güvenli şekilde tahliye edilirken, Alman Federal Uçak Kazası Araştırma Bürosu (BFU) olayla ilgili soruşturma başlattı.

Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili Alman Federal Uçak Kazası Araştırma Bürosu'nun (BFU) inceleme başlattığı ve şirketin soruşturmaya tam destek verdiği belirtildi. BFU ekipleri isse, havalimanına gelerek uçağın uçuş kayıt cihazlarını inceleme için teslim aldı.

San Francisco'dan Münih'e gelen ve yaklaşık 13 yıllık olduğu belirtilen dünyanın büyük uçaklarından Airbus A380'in, iniş sırasında pist hattını tam olarak tutturamadığı ve bu sırada pist aydınlatmasına çarptığı bildirildi. Olayın kesin nedeni ise henüz açıklanmadı.

Aynı pistte iki gün önce de Vietnam Airlines'a ait bir Boeing 787 Dreamliner kalkış sırasında pistin sonuna kadar ilerlemiş ve ciddi bir tehlike yaşanmıştı. Uçak daha sonra havalimanına geri dönmüş, güvenli iniş sırasında bazı lastikleri patlamıştı.

Vietnam Havayolları olayına ilişkin ön soruşturma raporunda, uçağın hızlanmasında yaşanan bir teknik sorunun kazaya ramak kalmasının olası nedenlerinden biri olduğu belirtilmişti.

Münih Havalimanı'nda kısa aralıklarla yaşanan iki olayın ardından, Lufthansa A380'inin inişiyle ilgili soruşturmanın sonuçları merakla bekleniyor.

Kaynak: ANKA