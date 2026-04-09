Lübnan'da İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 254 kişi için 1 günlük yas ilan edildi

LÜBNAN hükümeti, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 254 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından 1 günlük ulusal yas ilan etti.

Lübnan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Nevvaf Selam İsrail saldırılarının hedefi olan, yaralanan ve hayatını kaybeden yüzlerce masum ile silahsız sivil için 9 Nisan 2026 Perşembe gününü ulusal yas ilan etti" ifadeleri kullanıldı.

Hükümet binalarının, kamu kurumlarının ve belediyelerin kapalı olacağı belirtilen açıklamada, bayrakların da yarıya indirileceği ve televizyonlardaki yayın akışının yasa göre uyarlanacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı