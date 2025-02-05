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İsrail saldırısında ölen 3 Türk vatandaşıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail'in saldırısıyla hayatını kaybeden 3 Türk vatandaşı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili re'sen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından istenmiştir." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırısında ölen 3 Türk vatandaşıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Dünya
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