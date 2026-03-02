Haberler

Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler

Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler Haber Videosunu İzle
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik savaş operasyonları sürerken, Hizbullah'ın füze saldırıları sonrası Tel Aviv'in hedefi olan Lübnan'dan dikkat çeken görüntüler geliyor. 31 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vatandaşlar arabalarıyla kaçmaya çalışıyor. İnternete düşen bir görüntüde insanların saldırıların devam edeceği korkusuyla araçlarıyla uzun kuyruk oluşturduğu görülüyor.

ABD- İsrail ile İran arasındaki savaşın Orta Doğu'daki farklı cephelerine bir yenisi daha eklendi. Hizbullah'ın Tel Aviv'e yönelik füze ve İHA saldırılarına İsrail'in yoğun hava saldırılarıyla yanıt vermesinin ardından, Lübnan'da 31 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırılar, sivil halk arasında büyük panik ve kitlesel kaçışlara neden oldu.

SOKAKLARDA BÜYÜK PANİK VAR

Gelen görüntülerde, saldırıların özellikle Beyrut'un güney banliyöleri Dahieh ile ülkenin güney bölgelerinde etkili olduğu, büyük patlamaların ardından halkın arabalarla kuzeye doğru kaçış yollarına yöneldiği görülüyor. Saldırı korkusuyla yolların trafik yoğunluğuna sahne olduğu, benzin istasyonlarının önlerinde araç kuyruklarının oluştuğu ve birçok ailenin eşyalarıyla birlikte göç etmeye çalıştığı kaydedildi.

Yetkililer, İsrail bombardımanının yerleşim yerlerinde ağır yıkıma yol açtığını ve sivil alanlarda ciddi can kayıplarına neden olduğunu açıkladı. Sağlık kaynakları, saldırılarda ölenlerin arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu bildiriyor.

İsrail ordusu, Hizbullah mevzilerinin yoğun olduğu bölgelerde hava saldırılarını yoğunlaştırırken, Lübnan makamları sivilleri güvenli bölgelere tahliye etmeleri konusunda uyarıyor. Özellikle savaşın odağındaki bölgelerde elektrik, su ve iletişim altyapısında kesintiler yaşanıyor, halkın paniği daha da artırıyor.

SAVAŞIN YAYILAN ETKİLERİ

Bu yeni saldırı dalgası, Hürmüz Boğazı'ndan Körfez'e, Lübnan'dan İsrail'e kadar uzanan çatışma hattının ne kadar genişlediğini gösteriyor. İsrail-Hizbullah çatışması yıllardır devam eden gerilim hattının bir parçası olmakla birlikte, bu son saldırılar ülke genelinde çok sayıda sivilin yaşamını kaybetmesine ve kitlesel yer değiştirmelere yol açtı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti

Savaşta yeni cephe! İsrail'in vurduğu ülkede bilanço hayli ağır
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Türkiye'den İran kararı! Kapılar karşılıklı kapatıldı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı

Savaş Avrupa Birliği sınırlarının içine sıçradı! Üssü İHA ile vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok

Hakkındaki gerçeği duyunca şoke olacaksınız!
Tüm gözler İran'a çevrilmişken Kim Jong-un'dan sürpriz bir çıkış geldi

Gözler İran'a çevrilmişken Kim'den sürpriz bir çıkış geldi
Trump'ın eski dostu Greene'den, Türkiye'yi hedef alan eski İsrail lideri Bennett'a tepki: Herkes uyansın

Trump'ın eski dostundan İsrail'in eski liderine Türkiye hatırlatması
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok

Hakkındaki gerçeği duyunca şoke olacaksınız!
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü

İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
Trump 'Hedefiniz nedir Başkan?' sorusunu yanıtsız bıraktı

Dünyanın merak ettiği soru! Trump duyunca hızlı adımlarla kaçtı