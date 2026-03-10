İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 486'ya yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı