İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 486'ya yükseldi

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarına ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 92 kişi daha artarak 486'ya ulaştığı, toplam yaralı sayısının ise 1313'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
