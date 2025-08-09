Lübnan'da Mühimmat Depo Patlaması: 6 Asker Şehit Oldu
Lübnan ordusu, Zibkin Vadisi'ndeki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bazı askerlerin yaralandığı belirtilirken, patlamanın nedeni araştırılmakta ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı ifade edildi.
LÜBNAN'da bir mühimmat deposundaki malzemeleri etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada, 6 asker yaşamını yitirdi.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, "Sur kentinin Zibkin Vadisi bölgesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 asker şehit oldu, bazı askerler yaralandı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve patlamanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya