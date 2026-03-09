Lübnan'da parlamento seçimleri iki yıl ertelendi
Lübnan Parlamentosu'nun, bugün yapılan oturumda ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş ve İsrail'in Lübnan'daki saldırıları gerekçesiyle görev süresini 2 yıl uzatarak, mayıs ayında yapılması planlanan seçimi ertelediği bildirildi. Lübnan basını, 76 milletvekilinin uzatma lehinde oy kullandığını, 41 kişinin karşı oy verdiğini ve 4 milletvekilinin çekimser kaldığını duyurdu. Parlamentoda 13 üyeli Hizbullah blokunun uzatma lehinde oy kullandığı kaydedildi.