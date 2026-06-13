Haberler

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 756'ya yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 3 bin 756'ya yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 756 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 632 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırılarda çok sayıda sivil, sağlık çalışanı ve ambulans hedef alındı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 756'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 632'ye ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 756'ya, yaralı sayısının ise 11 bin 632'ye yükseldiği kaydedildi. Yayımlanan son verilere göre, 2 Mart ile 13 Haziran tarihleri arasındaki saldırılarda 247'si çocuk ve 355'i kadın olmak üzere çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Lübnan'ın sağlık altyapısında yarattığı ağır tahribata da dikkat çekildi. Süreç boyunca sağlık ve acil müdahale ekiplerini hedef alan 172 ayrı saldırı gerçekleştirildiği, bu saldırılarda 133 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 402'sinin ise yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, ülke genelinde 173 ambulans ile 17 hastanenin hasar gördüğü, 3 hastanenin de tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Ara tatil kaldırıldı mı? Karar verildi, işte 2026-2027 eğitim takvimi
Bakan Gürlek'ten Avrupa Parlamentosu'nun yaptırım listesinde yer alacağı iddialarına sert yanıt

Bakan Gürlek'ten yaptırım listesine alınacağı iddialarına sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'ın Eski Lideri Ali Hamaney için ilk tören 4 Temmuz'da: İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek

Ali Hamaney'in cenaze takvimi açıklandı
Montella, Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi

Avustralya maçına saatler kala kötü haberi verdi
AP'nin 'yaptırım' iddiasında kilit rol oynayan Vladimir Prebilic'in adı kendi ülkesinde seçim usulsüzlükleri ile anılıyor

Türkiye'yi hedef alan parlamenterin maskesi düştü

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Yavaş ile Dervişoğlu arasında güldüren diyalog: Bizi iyice yaşlı yaptın

Dervişoğlu'nun ısrarına Yavaş'tan esprili yanıt
TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı

TRT dizisinde rol alan isimler, dudak dudağa yakalandı
Erzurum'da acılı piknik: Köprüde barfiks çekerken dereye düşen genç hayatını kaybetti

Barfiks denemesi ölümle bitti