İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 320'ye yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4 bin 320'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 203'e yükseldiğini açıkladı.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 320'ye yükseldiğini bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 320'ye yükseldi, 12 bin 203 kişi de yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı