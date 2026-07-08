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İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 320'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 320'ye yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 4 bin 320'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 203'e yükseldiğini açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 320'ye yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 320'ye yükseldi, 12 bin 203 kişi de yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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