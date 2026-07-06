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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 304'e yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 304'e yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 304’e, yaralı sayısının ise 12 bin 203’e ulaştığını açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 304'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı. Buna göre, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 304'e yükseldi, 12 bin 203 kişi de yaralandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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