İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 247'ye yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 247 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 195 kişinin yaralandığını açıkladı.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 247'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 195'e ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 247'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 195'e yükseldiği kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı