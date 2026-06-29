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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 247'ye yükseldi

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 247'ye yükseldi
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Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 247 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 195 kişinin yaralandığını açıkladı.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 247'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 195'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 247'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 195'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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