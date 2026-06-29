İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 4 bin 247'ye yükseldi

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 247'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 195'e ulaştığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin 247'ye, yaralı sayısının ise 12 bin 195'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı