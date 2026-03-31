İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1268'e yükseldi / Ek bilgi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1268'e, yaralı sayısının ise 3 bin 750'ye ulaştığını bildirdi. Hayatını kaybedenler arasında 125 çocuk, 88 kadın ve 52 sağlık çalışanı yer alıyor.
LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1268'e, yaralı sayısının ise 3 bin 750'ye ulaştığını bildirdi.
Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 21 artarak 1268'e, yaralı sayısının ise 70 artarak 3 bin 750'ye yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 125 çocuk, 88 kadın ve 52 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı