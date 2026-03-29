Lübnan: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1189'a yükseldi
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1189'a, yaralı sayısının ise 3427'ye ulaştığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1189'a yaralı sayısının ise 3 bin 427'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 86'sının kadın olduğu belirtildi. Açıklamada, İsrail saldırılarında 51 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 126 sağlık çalışanının yaralandığı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı