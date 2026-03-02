Lübnan Başbakanı Selam, kabineyi acil toplantıya çağırdı

LÜBNAN Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in başta başkent Beyrut olmak üzere çok sayıda bölgeye saldırı düzenlemesinin ardından kabineyi acil toplantıya çağırdı.

Lübnan basını, Başbakan Nevvaf Selam'ın kabinesini bugün 08.00'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda acil toplantıya çağırdığını duyurdu. Toplantıda gece saatlerinden itibaren yaşanan gelişmelerin ve alınacak önlemlerin görüşüleceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı