Louvre Soygununun Zanlısı Sosyal Medya Fenomeni Çıktı

Louvre Soygununun Zanlısı Sosyal Medya Fenomeni Çıktı
Güncelleme:
Paris'teki Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygunun şüphelilerinden birinin, sosyal medya fenomeni ve eski müze güvenlik görevlisi olduğu bildirildi. 39 yaşındaki Abdoulaye N.'nin, 15 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

Fransa basınında çıkan haberlere göre; kimliği Abdoulaye N. olarak açıklanan 39 yaşındaki zanlının, sosyal medyada 'Doudou Cross Bitume' adıyla tanınan bir fenomen olduğu ve çeşitli platformlarda motosiklet videoları yayımladığı belirtildi. Zanlının, daha önce Centre Pompidou Müzesi ile farklı firmalarda güvenlik görevlisi olarak da çalıştığı kaydedildi.

Zanlının 15 ayrı suçtan sabıka kaydına sahip olduğu ve bunlar arasında; uyuşturucu bulundurma ve taşıma, ehliyetsiz araç kullanma, kamu güvenliğini tehlikeye atma ve bir kuyumcu soygununun yer aldığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
