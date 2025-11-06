Louvre Soygununun Zanlısı Sosyal Medya Fenomeni Çıktı

LOUVRE soygununda gözaltına zanlının, sosyal medya fenomeni ve eski müze güvenlik görevlisi olduğu bildirildi.

Paris'teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleşen soygunun şüphelilerinden birinin, sosyal medyada tanınan bir fenomen olduğu ve geçmişte Centre Pompidou Müzesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Fransa basınında çıkan haberlere göre; kimliği Abdoulaye N. olarak açıklanan 39 yaşındaki zanlının, sosyal medyada 'Doudou Cross Bitume' adıyla tanınan bir fenomen olduğu ve çeşitli platformlarda motosiklet videoları yayımladığı belirtildi. Zanlının, daha önce Centre Pompidou Müzesi ile farklı firmalarda güvenlik görevlisi olarak da çalıştığı kaydedildi.

Zanlının 15 ayrı suçtan sabıka kaydına sahip olduğu ve bunlar arasında; uyuşturucu bulundurma ve taşıma, ehliyetsiz araç kullanma, kamu güvenliğini tehlikeye atma ve bir kuyumcu soygununun yer aldığı aktarıldı.