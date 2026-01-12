Louvre Müzesi yeniden grevde: Kapılar ziyaretçilere kapatıldı

Haberler

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre, çalışanların yeniden başlattığı grev nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı. Personel yetersizliği ve çalışma koşullarına yönelik tepkiler, Paris'teki simge müzeyi bir kez daha sessizliğe bürüdü. Sendikalar, teknik aksaklıklar ve bina koşullarını gerekçe göstererek yönetime tepki gösterdi.

  • Louvre Müzesi, çalışanların grevi nedeniyle ziyaretçilere kapandı.
  • Yaklaşık 350 çalışan, 5 Ocak'ta yeniden greve başladı.
  • Grevin ne kadar süreceği henüz belli değil.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre, çalışanların yeniden greve gitmesi nedeniyleziyaretçilere kapatıldı. Müze yönetimi, personel yetersizliği gerekçesiyle kapıların açılamayacağını duyurdu.

Louvre yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, grev nedeniyle gerekli hizmetlerin sürdürülemediği belirtilirken, ziyaretçilerin mağduriyet yaşamaması için müzenin geçici olarak kapalı kalacağı ifade edildi.

SENDİKALARDAN YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ

Sendikalar ise müzede yaşanan teknik aksaklıklara ve elverişsiz bina koşullarına dikkat çekerek, yönetimi uzun süredir gerekli önlemleri almamakla suçladı. Bu gerekçelerle ilk grev çağrısı 15 Aralık'ta yapılmıştı.

YAKLAŞIK 350 ÇALIŞAN YENİDEN İŞ BIRAKTI

15 Aralık'taki grevin ardından, 5 Ocak'ta sendikaların çağrısıyla müzenin farklı birimlerinde görev yapan yaklaşık 350 çalışanın yeniden greve gitme kararı aldığı bildirildi. Grevin ne kadar süreceği ise henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
