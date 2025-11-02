Haberler

Louvre Müzesi'ndeki Soygun, Organize Suçtan Çok Adi Suçlular Tarafından Gerçekleştirildi

Paris savcısı, Louvre Müzesi'nde gerçekleşen 88 milyon euro değerindeki mücevher soygununun adi suçlular tarafından yapıldığını ve şüphelilerin çoğunun geçmişte suç kaydı bulunduğunu açıkladı.

Paris savcısı, Louvre Müzesi'nde geçen ay meydana gelen mücevher soygununun organize suç örgütü mensubu profesyonellerden ziyade adi suçlular tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Savcı Laure Beccuau, franceinfo radyosuna verdiği demeçte, "Bu tam olarak sıradan bir suç işleme değil... ama genellikle organize suçun üst kademeleriyle ilişkilendirmediğimiz bir suç türü" dedi.

Fransa'yı ve dünyayı şoke eden hırsızlık olayıyla ilgili olarak şu ana kadar tutuklanan ve haklarında dava açılan dört kişinin Paris'in kuzeyindeki yoksul bir bölge olan Seine-Saint-Denis'de yaşayan "yerel halktan insanlar" olduğunu söyledi.

Fransa'nın başkentinde en çok ziyaret edilen müzeden 19 Ekim'de 88 milyon euro değerindeki mücevherler çalınmıştı.

Pazar günü franceinfo radyosuna verdiği mülakatta Beccuau, tutuklanan dört kişinin - üç erkek ve bir kadın - "Seine-Saint-Denis'de yaşadıklarını" söyledi.

Erkek şüphelilerden ikisinin polis tarafından bilindiğini ve her birinin geçmişte birden fazla hırsızlık suçundan hüküm giydiğini söyledi.

38 yaşındaki bir kadın, 1 Kasım'da organize hırsızlık suçuna iştirak etmek ve suç işlemek amacıyla komplo kurmakla suçlandı.

Ayrıca, 37 yaşındaki bir adam hırsızlık ve suça dair komplo kurmakla suçlandı.

İsimleri açıklanmayan şüphelilerin her ikisi de olayla ilgileri olduğunu reddetti.

Beccuau, ikilinin bir ilişki içinde olduğunu ve birlikte çocukları olduğunu söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

, yetkililerin soyguna karıştıklarını "kısmen kabul ettiklerini" açıklamalarının ardından hırsızlık ve suç komplosu kurmakla suçlanmıştı.

Müfettişler gündüz vakti gerçekleşen hırsızlığı dört kişinin gerçekleştirdiğine inanıyor ve bu kişilerden biri halen firarda.

Bu hafta başında gözaltına alınan diğer üç kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Savcı Beccuau geçen hafta gazetecilere verdiği demeçte, soygun günü şüphelilerin yerel saatle 09:30'da müzenin ziyaretçilere açılmasından hemen sonra geldiklerini söyledi.

Şüpheliler, Seine Nehri yakınlarındaki bir balkondan Apollon Galerisi'ne erişmek için çalıntı bir araca monte edilmiş mekanik asansörle gelmişler, mücevherlerin bulunduğu vitrinleri açmak için bir kesici kullanmışlardı.

Savcılar, hırsızların dört dakika boyunca içeride kaldıklarını ve 09:38'de dışarıda bekleyen iki scooter ile kaçtıktan sonra arabalara geçtiklerini söyledi.

Çalınan eşyalardan biri olan bir taç, kaçış sırasında düşmüş, diğer yedi mücevher bulunamamıştı.

Davadan sorumlu savcı onların sağlam bir şekilde geri getirilebileceğinden hala umutlu olduğunu söylüyor, ancak bu mücevherlerin çoktan yurtdışına kaçırılmış olmasından korkuluyor.

Olaydan bu yana Fransa'nın kültür kurumları çevresinde güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Louvre, soygunun ardından en değerli mücevherlerinden bazılarını Fransa Merkez Bankası'na devretti.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

