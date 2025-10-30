Louvre Müzesi'nde Taç Mücevheri Soygunuyla İlgili 5 Şüpheli Yakalandı
Fransa'nın Louvre Müzesi'nde yaşanan taç mücevherleri soygunu ile ilgili olarak 5 yeni şüpheli gözaltına alındı. Paris Savcısı, şüphelilerden birinin soygunu gerçekleştiren ekipte yer aldığını belirtti.
PARİS'teki Louvre Müzesi'nde Fransa'nın taç mücevherlerinin çalındığı soygunla bağlantılı 5 yeni şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Paris Savcısı Laure Beccuau, Louvre Müzesi'ndeki soygun olayına karıştıkları gerekçesiyle 5 şüphelinin daha gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerin dün akşam düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandığı aktarıldı.
Beccuau, Fransız basınına verdiği demeçte, 5 yeni şüpheliden birinin soygunu gerçekleştiren 4 kişilik ekibin üyesi olduğu sanıldığını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya