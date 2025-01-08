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BBC

Los Angeles'ta Yangın Sebebiyle Binlerce Kişinin Evlerini Terketmesi İstemek Zorunda Kaldı

Los Angeles'ta Yangın Sebebiyle Binlerce Kişinin Evlerini Terketmesi İstemek Zorunda Kaldı
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ABD'nin Los Angeles kentindeki Pacific Palisades mahallesinde çıkan büyük yangın nedeniyle binlerce kişiye evlerini terk etme emri verildi. Yangın, kuru rüzgarlar nedeniyle hızla yayılarak trafiğin sıkışmasına ve araçların yol ortasında terk edilmesine yol açtı. Ünlü isimlerin yaşadığı lüks bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

ABD'nin Los Angeles kentinde ünlülerin de yaşadığı lüks mahalleleri hakimiyeti altına alan yangın yüzünden binlerce kişiye evlerini terk etmesi emri verildi.

Kuru ve şiddetli rüzgar yüzünden hızla büyüyen yangın, Pacific Palisades mahallesinde trafiğin sıkışmasına, kimilerinin arabalarını yolun ortasında bırakarak kaçmasına yol açtı.

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles'ta Santa Monica ve Malibu mahalleleri arasında 510 hektarlık bir alan yandı, gökyüzüne şiddetli dumanlar yükseldi.

Bölgede çok sayıda milyon dolarlık malikane yer alıyor.

1984 yılında rol aldığı Polis Akademisi adındaki komedi filmiyle dünya çapında üne kavuşan aktör Steve Guttenberg, arkadaşlarını bölgeden çıkarmaya çalıştığını, ancak yolların kapalı olduğunu söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Guttenberg, "Eğer arabanızı terk edeceksiniz anahtarı da üstünde bırakın ki böylece bir başkası arabayı yoldan çekebilsin ve itfaiye araçları girebilsin. Bu cidden çok önemli" dedi.

İtfaiyeciler buldozerlerle terk edilen arabaları yoldan çekerek geçmeye çalışıyor.

Aralarında BMW ve Mercedes gibi lüks modellerin olduğu onlarca arabanın canlı yayında ezildiği görüldü. Bazı arabaların alarmlarının çaldığı duyuldu.

"Bu gece zor geçecek"

Sabah çıkan yangın hızla büyüdü, onlarca itfaiye havadan da yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Bölgede yaşayanlar gazetecilere yaptıkları açıklamalarda yangının çok hızlı yayıldığını aktardı.

Pacific Palisades'te yaşayan Andrew Hires, AFP'ye yaptığı açıklamada çocuğu dişçi koltuğunda dişinin çekilmesine hazırlanırken mesaj geldiğini, çocuğunu koltuktan alarak hemen kaçtığını anlattı.

"20 dakika trafikte tıkalı kaldık ve Calvary Okulu'ndan çocukların boşaltıldığını gördük" dedi.

Bölgedeki fırtınanın saatte 160 kilometreye çıkabileceği uyarısında bulunuluyor.

AFP'ye konuşan meteoroloji uzmanı Daniel Swain, "Bu gece zor geçecek, bu sadece daha başlangıç çünkü hava koşulları kötüleşecek" dedi.

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