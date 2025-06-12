Los Angeles'ta Düzensiz Göçmen Destek Gösterilerine Müdahale

ABD'de düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilere karşı Los Angeles'ta görevlendirilen Ulusal Muhafızların bazı sivilleri gözaltına aldığı bildirildi.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösterilere karşı Los Angeles'ta görevlendirilen Ulusal Muhafızlar, bazı sivilleri geçici olarak gözaltına aldı.

ABD ordusunda görevli Tümgeneral Scott Sherman, Los Angeles'ta devam eden gösterilerde son birkaç gün içinde Ulusal Muhafızların bazı kişileri gözaltına aldığını duyurdu. Sherman, gözaltına alınan sivillerin emniyet güçlerine teslim edildiğini belirtti.