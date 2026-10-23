L'Oréal'den zayıflama iğnesi açıklaması: Cilt bakımı satışlarını etkiliyor

BBC'nin haberine göre, dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden L'Oréal, Ozempic ve Wegovy gibi zayıflama ilaçlarının yaygınlaşmasının güzellik ve cilt bakımı satışlarını etkilediğini açıkladı. Şirket, hızlı kilo kaybının bazı yan etkilerine yönelik ürünler geliştirdiğini de duyurdu.

L'Oréal'in CEO'su Nicolas Hieronimus, yatırımcılarla yaptığı toplantıda zor küresel koşullara rağmen güzellik pazarının dayanıklılığını koruduğunu söyledi. Hieronimus, GLP-1 olarak bilinen ilaçların kullanımının şirket için "çok önemli bir olgu" olduğunu belirterek bu ilaçların yükselişinin güzellik tüketimini, özellikle de cilt bakımı tüketimini etkilediğini ifade etti.

Maybelline ve La Roche-Posay gibi markaların da sahibi olan L'Oréal, perşembe günü açıkladığı verilerde temmuz-eylül döneminde satışlarının yüzde 7,7 arttığını ve analist beklentilerini aştığını bildirdi.

Diyabet tedavisi için geliştirilen Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi ilaçlar, iştahı bastırarak belirgin kilo kaybı sağladıklarının anlaşılmasının ardından son yıllarda büyük popülerlik kazandı. Hızlı kilo kaybı, ilaçların doğrudan etkisi olmasa da bazı kişilerde yüz dahil olmak üzere ciltte sarkmaya yol açabiliyor.

Hieronimus, şirketin SkinCeuticals ve Kiehl's markalarının GLP-1 kullanımıyla birlikte görülen cilt sarkması ve hızlı kilo kaybına bağlı diğer etkilere yönelik tasarlanmış ürünleri olduğunu söyledi.

L'Oréal, geçen aralıkta dermatoloji şirketi Galderma'daki payını yüzde 20'ye çıkararak klinik estetik alanına da ağırlık vermişti. Reuters'ın aktardığına göre iki şirket, cilt sarkmasından endişe eden GLP-1 kullanıcıları üzerinde ayrı klinik denemelerde ürün test ediyor. Galderma'nın geçen yıl yaptığı ankette, zayıflama ilacı kullananların büyük çoğunluğu ilacın ardından yüz görünümlerinde değişiklik fark ettiğini söylemişti.

Kaynak: BBC