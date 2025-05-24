Londra'da Çocukların da Aralarında Olduğu 4 Kişi Yangında Hayatını Kaybetti

Londra'da Çocukların da Aralarında Olduğu 4 Kişi Yangında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'nın kuzey batısındaki Stonebridge bölgesinde çıkan yangında 3 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetti. Yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, bir şüpheli gözaltına alındı.

LONDRA'nın kuzey batısındaki bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Londra'nın kuzey batısında yer alan Stonebridge bölgesindeki bir evde, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Yangında yaşları 4, 8 ve 15 olan 3 çocuk ile 43 yaşındaki bir kadının olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişinin de ambulansla hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Polis, yangınla ilgili 41 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!

Kimse yüzüne bakmıyor ama ölüm hariç her derde deva!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu

Annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Dünyaca ünlü banka HSBC Türk lirası için alım tavsiyesinde bulundu

Dünyaca ünlü banka Türk lirasına dikkat çekti
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Hadise, aşk defterini kapattı, Maldivler'e açıldı

Hadise'nin havuz keyfi! Yaz sezonunu Maldivler 'de açtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.