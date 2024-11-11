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Lokomotif ve vagon arasında sıkışan demiryolu çalışanı feci şekilde can verdi

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Hindistan'ın Bihar eyaletindeki Barauni İstasyonu'nda demiryolu çalışanı Amar Kumar, tren manevra işlemi sırasında yaşanan feci bir kazada hayatını kaybetti. Kumar, lokomotif ile vagon arasındaki tamponlara sıkışarak can verdi. Kazanın personel ihmali nedeniyle gerçekleştiğini öne süren ailesi, sorumlulara karşı işlem yapılana kadar otopsi yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Doğu Merkez Demiryolları yetkilileri, olayla ilgili üst düzey bir soruşturma başlattı.

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir demiryolu çalışanı, tren manevra işlemi sırasında feci bir kazada hayatını kaybetti. Barauni İstasyonu'nda meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Amar Kumar, lokomotif ile vagon arasındaki tamponlara sıkışarak can verdi.

Kaza, Cumartesi sabahı 5 numaralı platformda Lucknow Junction-Barauni Ekspresi'nin manevra işlemi sırasında yaşandı. Tamponlar, trenlerde vagonlar arasındaki çarpışma etkisini azaltmak için kullanılan darbe emici sistemlerdir.

Ölen çalışanın ailesi, kazanın personel ihmali nedeniyle gerçekleştiğini öne sürdü ve sorumlulara karşı işlem yapılana kadar otopsi yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi. Demiryolu Bölge Müdürü'nün olay yerine gelmesiyle gerginlik sona erdi.

Doğu Merkez Demiryolları yetkilileri, manevra kurallarının ihlal edilmiş olabileceğini belirterek üst düzey bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda ihmali tespit edilen personele karşı sert önlemler alınacağı açıklandı.

Kazada hayatını kaybeden çalışanın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, olay Hindistan'da demiryolu güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Lokomotif ve vagon arasında sıkışan demiryolu çalışanı feci şekilde can verdi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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