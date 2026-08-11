Zaviye Petrol Rafinerisi'ne İHA Saldırısı: Büyük Yangın, Faaliyetler Askıya Alınabilir

(ANKARA) - Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye Petrol Rafinerisi'ne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda yaklaşık 4,5 milyon litre yakıt bulunan bir tankın vurulması sonucu büyük bir yangın çıktı. Trablus merkezli hükümete bağlı Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), saldırıların devam etmesi halinde rafinerideki faaliyetlerin askıya alınabileceğini bildirdi.

Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Zaviye Petrol Rafinerisi'ne düzenlenen İHA saldırısında yaklaşık 4,5 milyon litre yakıt bulunan tankın vurulması sonucu yangın çıktı. Acil durum ekipleri, pazartesi akşamı çıkan büyük yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Saldırı, bölgede iki gün içinde düzenlenen üçüncü benzer saldırı oldu.

NOC'tan yapılan açıklamada, yaklaşık 4,5 milyon litre yakıt bulunan bir tankın doğrudan hedef alındığı, saldırının ardından çıkan yangın nedeniyle tankın çöktüğü belirtildi. Kurum, saldırıların sürmesi halinde rafinerideki faaliyetlerin askıya alınmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Trablus merkezli hükümete bağlı Libya Ambulans ve Acil Durum Servisi ise yangında "ciddi yaralanma" yaşanmadığını, sağlık kuruluşlarına başvuranların çoğunun dumandan etkilendiğini bildirdi.

Günlük 120 bin varil üretim kapasitesine sahip Zaviye Rafinerisi, Libya'da faaliyette bulunan en büyük rafineri konumunda.

NOC, son günlerde Zaviye'de bir yakıt depolama tankı ile su arıtma tesisine yönelik iki ayrı İHA saldırısının daha gerçekleştirildiğini belirterek saldırıları kınadı. Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: ANKA