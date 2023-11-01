Libya, Mısır vatandaşlarına vize muafiyeti uygulayacak

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 18 yaş altı ve 45 yaş üzeri (erkek) Mısır vatandaşları için vize muafiyeti uygulama kararı aldığını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, 18 yaş altı ve 45 yaş üzeri (erkek) Mısır vatandaşları için vize muafiyeti uygulama kararı aldığını duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinin sosyal medya hesabında, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Mısır vatandaşlarına yönelik uygulanacak vize muafiyetine ilişkin yayımladığı kararname paylaşıldı.

Başbakan Dibeybe'nin yayımladığı kararnamede, Libya'ya seyahat etmek isteyen 18 yaş altı Mısır vatandaşı çocuklara vize muafiyeti uygulanacağı belirtildi.

Kararnamede ayrıca, Mısır vatandaşı 45 yaş üzeri erkeklere ve tüm yaşlardaki kadınlara da vize muafiyeti uygulanacağı kaydedildi.