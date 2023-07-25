- Libya- İtalya uçuşları 10 yıl aradan sonra başladı

TRABLUS - Libya hükümeti, İtalya ile direkt uçuşların 10 yıl sonra yeniden başladığını duyurdu.

Libya hükümeti, Temmuz ayının başlarında İtalya hükümeti tarafından uygulanan ticari uçuş yasağını da barındıran ambargoyu kaldırdığını açıklamıştı. İki ülke arasındaki direkt uçuşlar dün itibariyle 10 yıl aradan sonra yeniden başladı. Liby hükümeti tarafından yapılan açıklamada, "İtalyan Havayolları, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi taşıyan uçak, Roma'dan Trablus'a test uçuşu gerçekleştirdi" denildi.

Uçuşlar Eylül'de başlayacak

Uçağın Trablus'a ulaşmasının ardından basın toplantısı yapan Dibeybe, test uçuşunun İtalya hükümetinin uyguladığı ambargonun kalktığı anlamına geldiğini ifade ederek, Libya-İtalya arasındaki ticari uçuşlarının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu, 2014 yılının Aralık ayında güvenlik gerekçeleriyle Libya Hava Yolları'na ait uçakların Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hava sahasından geçişini yasaklamıştı.