Libya'nın başkenti Trablus'tan İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek üzere Cumartesi günü havalanan bir uçakla, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Libya ile İtalya arasında doğrudan tarifeli uçuşlar yeniden başladı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda Libya merkezli MedSky Havayolları tarafından gerçekleştirilecek Roma uçuşuna hazırlanan yolcular, 30 Eylül 2023. (Fotoğraf: Hamza Turkia/Xinhua)

TRABLUS, 1 Ekim (Xinhua) -- Libya'nın başkenti Trablus'tan İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek üzere Cumartesi günü havalanan bir uçakla, yaklaşık 10 yıllık bir aradan sonra Libya ile İtalya arasında doğrudan tarifeli uçuşlar yeniden başladı.

Libya merkezli Medsky Havayolları'na bağlı uçak, Trablus Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndan Roma Leonardo da Vinci-Fiumicino Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalandı.

Medsky Havayolları, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, havayolunun Trablus ve Roma arasında haftada iki sefer düzenleyeceğini, bu seferlerin Cumartesi ve Çarşamba günleri gidiş-dönüş olarak gerçekleşeceğini duyurdu.

Öte yandan Libya Ulaştırma Bakanlığı, iki ülkenin sivil havacılık otoritelerinin sivil havacılık işbirliği ve hava taşımacılığı konusunda bir mutabakat zaptı imzaladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Trablus'ta imzalanan anlaşmanın aynı zamanda iki ülkedeki havayolu şirketlerinin charter ve düzenli uçuşlar gerçekleştirmesini kolaylaştıracağı ve teşvik edeceği belirtildi.

2014'ün Aralık ayında Avrupa Komisyonu, güvenlik gerekçelerini öne sürerek tüm Libya havayolu şirketlerinin Avrupa hava sahasında faaliyet göstermesini yasaklamıştı.