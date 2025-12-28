Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad, toprağa verildi

LİBYA Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile danışmanı Muhammed Asavi Diyab ve fotoğrafçısı Muhammed Mahcub, memleketleri Misrata'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Ankara'da düşen jette hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ile danışmanı Muhammed Asavi Diyab ve fotoğrafçısı Muhammed Mahcub, memleketleri Misrata'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Medine Riyadiye Stadı'nda düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Abdülhamid Dibeybe, Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şuhubi, Türkiye'nin Misrata Başkonsolosluğu yetkilileri, Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan, Libya ordusundan çok sayıda komutan ile aile yakınları ve çok sayıda Misratalı katıldı. Haddad'ın naaşı Misrata Al-Gameri Mezarlığı'na defnedildi.

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Haymana yakınlarında düştü, uçaktaki 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetti.