MSB: Libya'da Flintlock-2026 Tatbikatı deniz safhasında eğitimler yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın deniz safhasında helikopterle iniş ve gemi zaptı eğitiminin yapıldığını duyurdu. Tatbikat, dost ve müttefik ülkelerin özel kuvvetlerini bir araya getirerek işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Libya'da düzenlenen Flintlock-2026 Çok Uluslu Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın deniz safhasında 'Helikopterden Halatla İniş Eğitimi' ve 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimi'nin yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dost ve müttefik ülkelerin özel kuvvet unsurlarını bir araya getiren Flintlock-2026 Tatbikatı, Libya'nın egemenliği ve bağımsızlığına verilen güçlü desteğin yanı sıra müşterek harekat kabiliyetini geliştirmeye devam ediyor. Tatbikatın deniz safhasında; 18 Nisan'da TCG Gelibolu fırkateynine konuşlu SH-70 helikopteri ve gemide görevli SAT timinin katılımıyla Sirte Deniz Eğitim Sahası'nda 'Helikopterden Halatla İniş Eğitimi' ve 19 Nisan'da SAT timi ve Libya personelinin katılımıyla 'Gemi Zapt ve Müsadere Eğitimi' gerçekleştirildi. Birlikte daha güçlü, birlikte daha hazırız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
