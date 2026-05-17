Haberler

Letonya'da hükümeti kurma görevi Andris Kulbergs'e verildi

Letonya'da hükümeti kurma görevi Andris Kulbergs'e verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Başbakan Evika Silina'nın istifasının ardından hükümeti kurma görevini muhalefet milletvekili Andris Kulbergs'e verdi.

LETONYA Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, Başbakan Evika Silina'nın istifasının ardından yeni hükümeti kurma görevini muhalefet milletvekili Andris Kulbergs'e verdi.

Letonya'da Başbakan Evika Silina'nın ekim ayı başında yapılması planlanan parlamento seçimlerinden önce istifa etmesinin ardından siyasi parti temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics, düzenlediği basın toplantısında sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Rinkevics, Meclis'teki siyasi parti ve grup temsilcileriyle son günlerde yoğun istişarelerde bulunduğunu belirterek, görüşmelerin sonucunda hükümeti kurma görevini muhalefette yer alan Birleşik Liste Partisi milletvekili Andris Kulbergs'e verdiğini duyurdu.

Kararının gerekçelerini açıklayan Rinkevics, bu durumun son dönemdeki siyasi dinamiklerle ve muhalefete yeni bir yaklaşım önerme şansı tanınması ihtiyacıyla bağlantılı olduğunu kaydetti. Rinkevics ayrıca, başbakan adayı olarak görevlendirilen Kulbergs'ten 25 Mayıs'a kadar sürecin gidişatına dair bir rapor sunmasını beklediğini dile getirdi. Söz konusu raporun, kurulacak koalisyonun genel hatlarını, partiler arası görev dağılımını ve hükümet bildirgesinin taslağını içermesi gerektiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
'Süper El Nino' geliyor! Türkiye için korkutan senaryo

Tarihin en güçlüsü geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti

Trump, Pekin'den eli boş döndü! Gündem yaratacak İran detayı
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu

Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, kayboldu
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
Otomobilde boğazını kestiği patronu, babasının ricasıyla kendisini işe almış

Otomobilde patronunun boğazını kesmişti! Detaylar ortaya çıktı