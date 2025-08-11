Lavrov ve Mirzoyan'dan Telafon Görüşmesi

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasındaki telefon görüşmesinin Ermenistan tarafının isteği üzerine yapıldığı bildirildi.

Mirzoyan görüşmede, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Washington'da yaptığı görüşmesi hakkında Lavrov'a bilgi verdi.

Lavrov da Rusya'nın desteğiyle 2020-2022 yıllarında imzalanan anlaşmalar kapsamında Bakü ile Erivan arasında sürdürülebilir barışın sağlanmasının önemini belirtti.