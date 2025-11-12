Haberler

Lavrov ve Arakçi, İkili ve Bölgesel İş Birliği Üzerine Görüştü

Lavrov ve Arakçi, İkili ve Bölgesel İş Birliği Üzerine Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgesel istikrar, Afganistan-Pakistan arasındaki ateşkes ve Filistin-İsrail süreci gibi konular ele alındı.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, karşı tarafın talebi üzerine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Açıklamada, bakanların güncel ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Katar ve Türkiye'nin ara buluculuğunda Kabul ve İslamabad arasında Afganistan- Pakistan sınırında karşılıklı ateşkes ve çatışmaların durdurulması konusunda varılan anlaşmayı her iki bakanın memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bakanlar, bölgesel istikrar ve güvenliği sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik yollarla anlaşmazlıkların çözülmesi için iki dost ülke arasında diyaloğun sürdürülmesi çağrısında bulundular" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Lavrov ve Arakçi, Orta Doğu'daki gelişmeleri, özellikle Filistin- İsrail ateşkes süreci ve bu konunun BM Güvenlik Konseyi'nde ele alınmasını, ayrıca Fransa, İngiltere ve Almanya'nın İran karşıtı bir kampanya başlatmaya çalıştığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Yönetim Kurulu'ndaki durumu görüştüler" denildi.

Bakanların, ikili ilişkilerin bazı yönleri hakkında da görüş alışverişinde bulunduklarına değinilen açıklamada, "Taraflar, Rusya ve İran arasında 2 Ekim'de yürürlüğe giren Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın koşulsuz olarak uygulanması yönündeki karşılıklı taahhütlerini yineledi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs

Acının tarifi yok! Uçak kazasında 10 şehit veren üs
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Trafik kazası geçiren Özgü Namal taburcu oldu

Trafik kazası geçiren Özgü Namal'dan yeni haber
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Polislere maaş promosyonu müjdesi! Tarih belli oldu

Polislere müjde! İşte hesaplara yatacağı tarih
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 20 şehidimizin adını tek tek saydı

20 şehidimizin adını tek tek saydı: Enkazın bulunduğu alan...
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
19 yaşındaki genç, kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Kapının dürbününden bakarak dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Hayko Cepkin yasa boğuldu! Şehit askerlerimizle daha önce aynı uçakta uçmuş

Acı haberle yıkıldı! Şehitlerimizle olan fotoğrafını paylaştı
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Duruşmalar canlı yayınlansın

2352 yıl hapsi istenen İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! 3 yıl sonra aynı gün şehit düştü
İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçların birbiriyle alakası yok

İki farklı şirket seçim anketi yaptı, sonuçlar çok farklı
PFDK, Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın idari tedbir kararlarını kaldırdı

TFF'den bahis oynadığı öne sürülen 2 futbolcu hakkında yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.