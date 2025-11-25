Haberler

Lavrov: Türkiye ve Belarus, Ukrayna Çatışmasının Çözümünde Yapıcı Rol Oynayabilir

Lavrov: Türkiye ve Belarus, Ukrayna Çatışmasının Çözümünde Yapıcı Rol Oynayabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna çatışmasının çözümünde Türkiye ve Belarus'un yapıcı bir rol oynayabileceğini belirtti. Lavrov, ABD'nin Ukrayna planı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını da ifade etti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Belarus ve Türkiye'nin yapıcı rol üstlenebileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna planıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Lavrov, şu ana kadar Trump'ın 28 maddelik planı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını fakat diğer versiyonları görmediklerini belirtti. Lavrov, "Bize resmi olarak bir plan iletilmedi. Ancak ülke liderimizin de dediği gibi, belirli maddeleri müzakere etmeye hazırız. Çünkü oradaki bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Şimdiye kadar Amerikalı meslektaşlarımızdan, medyada spekülasyonu yapılan versiyonu almadık" ifadesini kullandı.

Ukrayna ile görüşmelerde ara bulucu ülkelerin de bulunabileceğini söyleyen Lavrov, "Türkiye ve Belarus, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ara bulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
DEM Parti'den 'İmralı tutanakları kamuoyuyla paylaşılsın' talebi

DEM Parti'den ezber bozan talep! Karar yarın verilecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Türkiye ve Belarus arabulucu olabilir

4 yıldır süren savaşın bitirilmesi konusunda Türkiye'ye büyük görev
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 538.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti

Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti
Ağabey katilinden 'pes' dedirten ifade: Pişman değilim

Ağabey katilinden "pes" dedirten ifade
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tesbihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi
Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi
CHP'de değişim sinyali! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak

CHP düğmeye bastı! Özgür Özel bazı isimlerle yolları ayıracak
26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Birdal ailesinin gözü önünde maskeli şüpheliler tarafından katledildi
Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Kim der 62 yaşında! Kıyafeti ayrı şovu ayrı olay oldu
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Osimhen Okan Buruk ile görüştü! İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Union SG maçının muhtemel 11'leri
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.