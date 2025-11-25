Lavrov: Türkiye ve Belarus, Ukrayna Çatışmasının Çözümünde Yapıcı Rol Oynayabilir

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde Belarus ve Türkiye'nin yapıcı rol üstlenebileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna planıyla ilgili son durumu değerlendirdi. Lavrov, şu ana kadar Trump'ın 28 maddelik planı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını fakat diğer versiyonları görmediklerini belirtti. Lavrov, "Bize resmi olarak bir plan iletilmedi. Ancak ülke liderimizin de dediği gibi, belirli maddeleri müzakere etmeye hazırız. Çünkü oradaki bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Şimdiye kadar Amerikalı meslektaşlarımızdan, medyada spekülasyonu yapılan versiyonu almadık" ifadesini kullandı.

Ukrayna ile görüşmelerde ara bulucu ülkelerin de bulunabileceğini söyleyen Lavrov, "Türkiye ve Belarus, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ara bulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı" dedi.