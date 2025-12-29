Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna, Putin'in konutuna İHA'larla saldırı girişiminde bulundu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Putin'in resmi konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Lavrov, Ukrayna'nın devlet terörizmine başvurduğunu vurgulayarak, Rusya'nın müzakerelerden çekilmeyeceğini belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ' Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu' bildirdi.

Rusya basını, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ' Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu' söylediğini duyurdu. Ukrayna'nın 'devlet terörüne' başvurduğunu kaydeden Lavrov, "Kiev rejimi, 28 Aralık'ı 29 Aralık'a bağlayan gecede, 91 İHA'yla Rusya devlet başkanının Novgorod bölgesindeki resmi konutuna saldırı girişiminde bulundu. Saldırıda ölen, yaralanan veya herhangi bir hasar olmadı" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Rusya'nın saldırı nedeniyle müzakerelerden çekilmeyeceğini vurgulayarak, "Rusya'nın müzakere yaklaşımı, Kiev rejiminin devlet terörizmi politikasına kesin geçişi dikkate alınarak yeniden gözden geçirilecektir" diye konuştu.

Rusya'nın söz konusu saldırıya karşılık vereceğini de belirten Lavrov, "Putin'in devlet konutuna saldırı girişiminin ardından Rusya'nın misilleme hedefleri ve zamanı belirlendi" dedi.

