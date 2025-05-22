Lavrov'dan Ukrayna Açıklaması: Ateşkes Olmaz

Lavrov'dan Ukrayna Açıklaması: Ateşkes Olmaz
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile müzakerelerde ateşkes öncesi yaklaşımı kabul etmediklerini ifade etti. Ermenistan'daki açıklamalarında, önceki deneyimlerden ders aldıklarını vurguladı.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da ilk önce ateşkesin sağlanmasına yönelik yaklaşıma karşı olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Sergey Lavrov'un Ermenistan'a yaptığı ziyarette Başbakan Nikol Paşinyan tarafından kabul edildiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan'daki bir Rus üniversitesinde de öğrencilerle bir araya geldi. Lavrov, buradaki konuşmasında, Rusya ile Ukrayna arasında 2022'de İstanbul'da müzakereler gerçekleştiğini ve bu müzakerelerde anlaşmalara varıldığını kaydetti. Lavorv, "Bize 'hadi ilk önce ateşkes sağlayın, sonrasına bakarız' denildiğinde, hayır arkadaşlar, bu olamaz. Buna benzer hikayeleri yaşadık. Bunu bir daha istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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