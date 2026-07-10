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Rusya'dan 'ABD-İran' açıklaması

Rusya'dan 'ABD-İran' açıklaması
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İran arasındaki gerilimin ancak tüm tarafların çıkarlarını yansıtan kapsamlı bir anlaşmayla sona erebileceğini söyledi. Lavrov ayrıca Mozambik ziyaretinde Ukrayna ve terörle mücadele konularında açıklamalarda bulundu.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve İran arasındaki gerilimin yalnızca tüm tarafların çıkarlarını yansıtan anlaşmayla sona erebileceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Mozambik'in başkenti Maputo'ya ziyaret gerçekleştirdi. Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo tarafından kabul edilen Lavrov, Mozambikli mevkidaşı Manuela dos Santos Lucas ile bir araya geldi. İki bakan, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Lavrov, burada yaptığı konuşmada, Mozambik ile stratejik ortaklığı geliştirme ve güçlendirme niyetinde olduklarını belirtti. Mozambik yönetiminin, ülkenin kuzeyinde terör tehdidini ortadan kaldırma yönündeki girişimlerini desteklediklerini söyleyen Lavrov, "Mozambik'e personel eğitimi, gerekli silah ve askeri teçhizat temini dahil çeşitli destek sağlıyoruz" dedi.

Basın toplantısında Ukrayna konusunda da açıklamada bulunan Lavrov, "Batı, müzakerelere hazır görünmeye çalışarak, Rusya'ya açık açık ültimatom koyuyor. Batı, ikiyüzlü olduğunu ortaya koyarak krizi müzakere yoluyla çözmeye çağırıyor. Bu çözümler, Batı'nın güvencesiyle 2014, 2015 ve 2019'da sağlandı. Ancak her seferinde verilen güvenceler, Batı tarafından yok edildi. Batı, Rusya ve Ukrayna arasında 2022'de sağlanan anlaşmayı da baltaladı. Batı'nın müzakere yoluyla çözüm istediğine inanmıyoruz. Bu konudaki iyi niyetimiz ve umudumuz tükendi" ifadelerini kullandı.

Lavrov, İran'a ilişkin değerlendirmesinde ise "Bu mesele, yalnızca tüm tarafların çıkarlarını yansıtan anlaşmayla sona erebilir. Bu anlaşma da sadece İran'ı, komşu ülkeleri ve ABD'yi değil, mevcut durumun küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinden zarar gören tüm ülkeleri kapsamalı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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