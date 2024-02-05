Latin Amerika'da "El Turco" yeniden devlet başkanı seçildi

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da devlet başkanlığı seçimi gerçekleşti. "El Turco" lakaplı Devlet Başkanı Nayib Bukele, rekor bir oyla yeniden seçildi. Yüz yıldan uzun süredir ikinci kez seçilen ilk devlet başkanı olan Bukele, 5 rakibine de büyük fark attı.

NAYİO BUKELE YENİDEN SEÇİLDİ

El Salvador'da 42 yaşındaki Devlet Başkanı Nayio Bukele, yeniden başkan seçildi. Bukele, henüz oyların yüzde 30'u sayılmışken zaferini duyurdu. Eşiyle birlikte halkın karşısına çıkan Bukele, yüzde 85'in üzerinde oy aldığını ve partisinin de 60 milletvekilinden 58'inin kazandığını açıkladı. Bukele, "El Salvador, demokraside tek parti sistemiyle yönetilen ilk ülke olacak" dedi.

Osmanlı döneminde göç eden Filistinli bir ailenin çocuğu olan "El Turco" lakaplı Nayip Bukele, birçok ilke imza attı. 6 adayın yarıştığı seçimlerde 5 rakibine çok büyük fark atan Bukele, yeniden devlet başkanı seçildi. El Salvador'da yüz yılın ardından ikinci kez devlet başkanı seçilen ilk siyasetçi oldu.

LATİN AMERİKA'NIN EN POPÜLER LİDERİ GÖSTERİLDİ

Latin Amerika'nın en popüler lideri gösterilen Nayip Bukele, bu başarını suç çeteleriyle verdiği mücadeleye borçlu. Yönetimi çokça eleştirilse de Bukele, ilk beş yılında suç oranını kayda değer şekilde düşürmeyi başardı. Geçen yıl El Salvador'da cinayet oranı son 30 yılın en düşük seviyesini inerek dünya ortalamasının altına düştü.

El Salvador, dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri. Çeteler 30 yılda 120 bin sivilin ölümüne yol açtı. Bukele'nin iddiasına göre 2019'da iktidara geldiğinde suç çeteleri ülkenin yüzde 80'ini kontrol ediyordu. Bukele, Hem Kuzey hem Güney Amerika'nın en büyük hapishanesini inşa ettirdi. Ülkede olağanüstü hal ilan edildi.

"BİTCOİN DİYARINDAN TÜRKİYE'YE SELAMLAR"

Geçen sene Türkiye'yi ziyaret eden Nayip Bukele, X hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bukele, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador'dan tüm Türkiye'ye selamlar" ifadelerine yer vermişti. Bukele'nin esprili paylaşımına beğeni yapmıştı.