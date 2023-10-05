Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith ve Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah, Çin-Laos Demiryolu hattında tren seyahati gerçekleştirdi. Seyahat, iki liderin ilişkileri güçlendirme ve işbirliğini artırma niyetlerini gösterdi.

Laos Cumhurbaşkanı ve Brunei Sultanı Çin-Laos Demiryolu'nda Tren Seyahati Yaptı

VİYENTİYAN, 5 Ekim (Xinhua) -- Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith ve Brunei Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah, Çarşamba günü hükümet heyetleriyle birlikte Çin-Laos Demiryolu hattında Laos'un başkenti Viyentiyan'dan Vangvieng kasabasına tren seyahati yaptı.

Vientiane Mai gazetesinin Çarşamba günkü haberinde tarihi seyahatin, Laos Cumhurbaşkanı Sisoulith'in Brunei Sultanı Bolkiah'a demiryolu hattındaki muhteşem manzarayı, yeşil çeltik tarlalarını ve gündelik yaşamdan kesitler göstermesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

İki ülke arasındaki ilişki ve işbirliğini güçlendirme niyetlerini teyit eden Laos ve Brunei liderleri, ilişkileri resmi olarak stratejik ortaklığa yükseltti.

Sultan Brunei'nin Laos'un 2024'teki ASEAN başkanlığına olan desteğini yineledi.

Öte yandan Laos hükümeti, 2024 Laos Turizm Yılı'nda üst düzey Brunei heyetlerini ve Brunei halkını ülkeyi ziyaret etmeye davet etti.