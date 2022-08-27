Laçın'de kontrolü sağlayan Azerbaycan Özel Kuvvetler askerinden Türk bayrağı sürprizi

Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinde dün itibariyle kontrolü sağlayan Azerbaycan Özel Kuvvetler askerleri, Laçin'de Türk bayrağı açarak, "Türk'ün gücünü gördünüz, bundan sonra da göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin diplomatik temasları devam ederken Aliyev, Laçın koridorunun ele geçirildiğini duyurdu. Kente ilk olarak giren askerler arasında Azerbaycan Özel Kuvvetlere bağlı askerler de yer aldı. Askerler, kente Azerbaycan bayrağı dikti. Ancak askerlerin Türkiye'ye de bir sürprizi vardı.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Azerbaycan Özel Kuvvetler birliğine bağlı askerler kente girmelerinin ardından Türk bayrağı da açtı. Bayrağı açan askerin, "Türk'ün gücünü gördünüz, bundan sonra da göreceksiniz" ifadelerini kullandığı duyuluyor.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TELEFON

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir telefon açtı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibarıyla Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.